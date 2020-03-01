Победа оппозиции на парламентских выборах в Словакии

На парламентских выборах в Словакии побеждает оппозиционная партия "Обычные люди и независимые личности". По последним данным, за нее проголосовали около 25% избирателей и она получит 53 кресла в 150-местном парламенте.

Лидер этой популистской правоцентристской партии Игорь Матович поблагодарил своих сторонников за поддержку и заявил:

Вы стали символом борьбы. Мы смогли свергнуть правительство, связанное с мафией, но наша борьба началась еще в 1989 году, когда мы свергли коммунистов. Это первая волна революции, вторая пришла в 1998 году, когда мы покончили с правительством Владимира Мечьяра. А в 2020 году мы прогнали Роберта Фицо Игорь Матович Лидер партии "Обычные люди и независимые личности"

В интервью телеканалу Euronews Игорь Матович рассказал о своих первых шагах:

"Я хочу сформировать самое лучшее в истории Словакии правительство. Без коррупции. Правительство, которое будет служить всему народу Словакии, а не только богатым".

Явка на избирательных участках превысила 65%. Говорят сторонники победившей партии:

"Оппозиция провела сильную предвыборную кампанию. Это честные люди".

"Думаю, что мы станем свободнее и исчезнет коррупция".

"Думаю, что все будут рады после 12 лет борьбы с трудностями. Я уверен, что наше государство вступит в новую эру и мы можем вздохнуть свободнее".

Правящая партия "Направление - социал-демократия" (НСД) признала поражение на выборах. Она находилась у власти последние 14 лет и с 2006 года всегда получала наилучший результат на выборах. В 2016 году за нее проголосовали 28.3% избирателей.

В целом в парламент имеют шанс пройти шесть из 24 политических субъектов республики.

Из Словакии передает корреспондент Euronews Атилла Мадьяр:

"Коррупционные скандалы и убийство журналиста, занимавшегося расследованиями, привели к политическому землетрясению в Словакии. Сегодня партия "Обычные люди и независимые личности победила на выборах , но еще два месяца назад по прогнозам она получили бы около 8% голосов".

Журналист Ян Куцяк вскрыл коррупционные схемы во властных структурах Словакии и сообщил о контактах двух чиновников аппарата правительства с итальянской мафиозной группировкой "Ндрангета". Это привело к общественно-политическому кризису в республике и отставке с поста премьер-министра лидера партии НСД Роберта Фицо, место которого занял его ближайший соратник Петер Пеллегрини. По сравнению с ситуацией перед парламентскими выборами 2016 года рейтинг НСД среди избирателей снизился почти вдвое.

Суд обвинил в заказе убийства журналиста словацкого бизнесмена Мариана Кочнера.