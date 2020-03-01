Задержания в городах Казахстана

В городах Казахастана задержаны десятки людей, которые по призыву оппозиционных движений вышли на митинги в память о активисте Дулате Агадиле. В минувший вторник он скончался в столичном СИЗО, по официальным данным, в результате остановки сердца.

Последние дни в стране не прекращаются волнения — сторонники оппозиции утверждают, что власти скрывают истинные причины произошедшего.

В связи с общественным резонансом президент Казахастана Касым Жомарт-Токаев выступил с заявлением, в котором отметил, что внимательно ознакомился с делом. По его словам, нет причин утверждать, что активист скончался не от сердечной недостаточности.

В пятницу генеральная прокуратура Казахстана предупредила граждан об административной ответственности за участие в "незаконных акциях протеста".

Люди вышли на митинги с плакатами "Нет диктатуре. Старик, уход", "Долой преступную назарбаевскую власть!", "Дулат — жертва системы". Наблюдатели сообщают о сбоях в работе Интернета и мобильной связи.