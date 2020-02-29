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Словакия

Парламентские выборы в Словакии

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 Ирина Шелудкова
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Парламентские выборы в Словакии
Авторское право
AP
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В Словаки проходят парламентские выборы, по итогам которых будет определен нового состава Национального совета. В республике открыты около шести тысяч избирательных участков.

За 150 депутатских мандатов борются кандидаты от 23 партий и одной партийной коалиции. Чтобы пройти в парламент, политической силе необходимо преодолеть 5-процентный барьер.

По данным последних соцопросов, коалиция правоцентристких партий может набрать наибольшее число голосов.

Наблюдатели отмечают, что правящая партия "Направление - социальная демократия" потеряла поддержку граждан после убийства журналиста Яна Куцяка и коррупционных скандалов.

Комментирует журналист Золтан Сидо (издание Új Szó): "Жестокое убийство Яна Куцяка послужило причиной начала процесса очистки политического поля, так как мы узнали о сотрудничество политиков и мафии".

Окончательные результаты ожидаются в воскресенье. По прогнозам, ни одна из партий не получит в законодательном органе большинства, а значит участникам выборов придется вести непростые переговоры о формировании правительства.

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