Жители Самоса - против нового лагеря для мигрантов

Погода на этот раз оказалась союзником северо-восточных греческих островов в Эгейском море: высокие волны и ветер помешали массовому наплыву нелегальных мигрантов и беженцев, который ожидался после того, как Турция прекратила их сдерживать.

Но Греция понимает, что это лишь временная отсрочка, и готовится к худшему. Остров Самос, который уже принял более 8000 человек, просит помощи у Евроосюза.

A l'heure où 40 000 personnes sont confinées dans les #hotspots en #Grèce, notre volontaire de retour de mission dresse un état des lieux alarmant de la situation à #Samos.https://t.co/1KpBYRVgxEpic.twitter.com/amfm8Kywqa — Migreurop (@Migreurop) February 24, 2020

Карлас Манолис, член областного совета:

"Самос и восточные Эгейские острова не могут нести это бремя в одиночку. Они могут быть лишь транзитными районами, где прибывающих мигрантов нужно зарегистрировать. А потом они должны уехать. Именно с такой позиции наше правительство должно позаботиться об этом и предупредить международные организации и Европу".

Les îles grecques de #Lesbos, #Chios et #Samos menaient mercredi une grève générale pour protester contre la construction de nouveaux camps pour les #migrants.https://t.co/IeaWtMosx3 — LaPenséeLibre (@LibreDePenserFR) February 26, 2020

Константинос Целлос (Euronews), Самос:

"Новость о том, что Турция не будет препятствовать пересечению границ имела на Эгейских островах эффект разорвавшейся бомбы. Власти Самоса опасаются, что остров, уже обремененный приемом тысяч мигрантов, может снова пережить то, что произошло летом 2015 года. Однако у жителей небольшой деревни Митилини есть и другая причина для беспокойства".

Митилинии находится в 10 километрах от столицы острова. В непосредственной близости (километрах в 3-х) от деревни с населением не более 2000 тысяч человек, строится новый лагерь для мигрантов. Узнав о решении правительства увеличить его мощность, жители Митилини восстали. Они возвели баррикады и с прошлого вторника не уходят с них, охраняя и сменяясь круглосуточно. После известий о последних заявлениях Турции тревога возросла.

Яннис Ветас, житель Митилини:

"Мы не можем допустить превращения нашего региона в огромную горячую точку. Говорят, что более миллиона человек стекаются на побережье Турции, полные решимости пересечь море. Куда же пойдут все эти люди?"

После такого отпора местного населения строительные работы на настоящий момент приостановлены.

Гиоргос Элефтероглу, глава местного совета Митилини:

"В своё время центральные власти заставили нас, выиграв дело в государственном совете, строить новый лагерь. Нам сказали, что он будет рассчитан на 1200 человек. а теперь они приняли решение реквизировать ещё больше земли. Лагерь замёт площадь в В то время как они (центральное правительство) заставили нас, выиграв дело, в государственном совете, создать новый лагерь, способный вместить не более 1200 человек. А теперь они решили реквищировать ещё больше земли. Всего лагерь займет около 110 гектаров площади. Принимая во внимание его размеры и число ежедневно прибывающих мигрантов, уже можно представить себе, что и вокруг всё будет заполнено палатками".

По словам правительства Греции, новый лагерь будет готов уже через несколько недель.