Марши памяти Бориса Немцова в России

Тысячи людей прошли в субботу через центр Москвы, чтобы отметить 5-ую годовщину убийства Бориса Немцова. Многие несли цветы к стихийному мемориалу на месте гибели лидера российской оппозиции, застреленного на Большом Москворецком мосту рядом с Кремлём. Среди манифестантов - председатель Партии народной свободы Михаил Касьянов и создатель "Фонда борьбы с коррупцией" Алексей Навальный.

Утром дань памяти Немцова отдали представители дипмиссий ряда государств, а Евросоюз призвал к полному и прозрачному расследованию преступления с привлечением к ответственности всех причастных. Марши памяти прошли и в других российских городах от Санкт-Петербурга до Новосибирска и Владивостока.

Слово манифестантам:

_- Вот пять лет как убили нашего Бориса, на которого такая большая надежда была. У народа была большая надежда, что в стране что-то изменится, что кто-то начнёт бороться с этими чиновниками, которые не борются, а просто грабят народ наш, простой народ грабят.

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- Я за то, чтобы остановить это безобразие с принятием поправок к конституции, потому что это не совсем правильно, как это делается. и совершенно неправильно, что принимается.

55-летний Борис Немцов, сопредседатель партии "Парнас" и бывший вице-премьер, считавшийся самым харизматичным и энергичным противником президента России Владимира Путина, был убит в ночь на 28 февраля 2015 года. Исполнителем был признан офицер сил безопасности Чечни Заур Дадаев, он получил 20 лет тюрьмы; ещё четыре человека - от 11 до 19 лет за соучастие. Организатором преступления считается замкомандира батальона "Север" внутренних войск МВД Руслан Мухудинов (он находится в розыске). Заказчик убийства до сих пор не установлен.