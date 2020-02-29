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Франция

Франция проведёт пенсионную реформу без голосования в парламенте

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 Кнарик Хачатрян
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Франция проведёт пенсионную реформу без голосования в парламенте
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Правительство Франции заявило в субботу, что будет продвигать непопулярную пенсионную реформу президента Эммануэля Макрона без голосования в парламенте после того, как оппозиция внесла более 40 000 поправок к законопроекту. Премьер-министр Эдуар Филипп назвал это уловкой для блокировки документа и заявил, что прибегнет к статье 49.3 конституции Франции от 1958 года, которая позволяет избежать этого.

"Получив 29 февраля разрешение Совета министров, я решил возложить на правительство ответственность за проведение законопроекта, устанавливающего единую универсальную пенсионную систему. Но не для того, чтобы положить конец любым дебатам, а чтобы положить конец этому этапу дебатов", - сказал Филипп.

Реформа, призванная стать крупнейшим пересмотром французской пенсионной системы со времен Второй мировой войны, вызвала волну уличных протестов и забастовок, в том числе и в государственном секторе. Уступки властей, исключивших из проекта реформы пункт о повышении пенсионного возраста, протестующих не удовлетворили.

Заявление Филиппа застало законодателей врасплох и вызвало бурное недовольство левой оппозиции, которая заявила, что подаст иск против правительства.

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