Франция проведёт пенсионную реформу без голосования в парламенте

Правительство Франции заявило в субботу, что будет продвигать непопулярную пенсионную реформу президента Эммануэля Макрона без голосования в парламенте после того, как оппозиция внесла более 40 000 поправок к законопроекту. Премьер-министр Эдуар Филипп назвал это уловкой для блокировки документа и заявил, что прибегнет к статье 49.3 конституции Франции от 1958 года, которая позволяет избежать этого.
"Получив 29 февраля разрешение Совета министров, я решил возложить на правительство ответственность за проведение законопроекта, устанавливающего единую универсальную пенсионную систему. Но не для того, чтобы положить конец любым дебатам, а чтобы положить конец этому этапу дебатов", - сказал Филипп.
Реформа, призванная стать крупнейшим пересмотром французской пенсионной системы со времен Второй мировой войны, вызвала волну уличных протестов и забастовок, в том числе и в государственном секторе. Уступки властей, исключивших из проекта реформы пункт о повышении пенсионного возраста, протестующих не удовлетворили.
Заявление Филиппа застало законодателей врасплох и вызвало бурное недовольство левой оппозиции, которая заявила, что подаст иск против правительства.