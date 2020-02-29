США и талибы договорились

Вашингтон и радикальное движение "Талибан" договорились о выводе войск из Афганистана и начале мирного процесса. Соглашение в столице Катара Дохе подписали спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера талибов мулла Абдул Гани Барадар. За подписанием документа следили наблюдатели из порядка 30 стран, в том числе и из России.

В опубликованном совместном заявлении говорится, что войска коалиции во главе с США покинут Афганистан в течении 14 месяцев при условии неукоснительного выполнения движением "Талибан" достигнутых договорённостей, в том числе и требования порвать все связи с Аль-Кайдой

"Афганский народ страдал все последние четыре десятилетия, ужасно страдал. И я надеюсь, что с выводом американских войск из Афганистана, под исламским правлением, афганский народ вздохнёт с облегчением и начнёт двигаться к новой жизни и процветанию", - сказал после подписания документа Абдул Гани.

А приехавший также в Доху госсекретарь США Майк Помпео добавил:

"Соглашение между США и движением "Талибан" создаёт условия для того, чтобы афганцы это сделали. По нашему мнению, вот какие шаги со стороны талибов сделают это соглашение успешным: сдержите своё обещание порвать все связи с Аль-Кайдой и другими террористами, а также продолжайте бороться против ИГИЛ".

Соглашение предполагает соблюдение устойчивого перемирия и начало переговоров талибов с правительством Афганистана. США со своей стороны обязались снять санкции с талибов к августу 2020 года, а в ближайшие 135 дней сократить численность своего контингента в Афганистане с 12-13 тысяч до 8,6 тысяч.

Документ стал итогом переговоров, которые проходили в Катаре с октября 2018 года. В целом договорённость была достигнута ещё полгода назад, однако после гибели американского военного в результате теракта в Кабуле сношения между США и Талибами были приостановлены.