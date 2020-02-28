Праворадикалы и популисты на выборах в Словакии

Кульминация жёсткой предвыборной кампании в Словакии - теледебаты. В прямом эфире на общенациональном канале выступили лидеры страны и ведущие политики.

Действующий премьер-министр в эти решающие дни побывал с визитом в Москве, показывая свою независимость от Брюсселя.

Судя по опросам общественного мнения, Петер Пеллегрини больше не является лидером гонки. Он не считает, что внешние силы соперничают за влияние на Словакию или что в ней идёт классовая борьба:

«Уже нет столкновения идеологий или программ вроде того, что мол социал-демократы борются с правым крылом или что-то в этом роде, нет, - сказал Пеллегрини. - Каким может быть будущее Словацкой Республики, если есть партии без опыта, не очень хорошо подготовленые люди?-Это может быть опасно для стабильности Словакии и для стабильности Европейского Союза ».

Вызов социал-демократам премьера бросили те, кого называют неофашистами. Праворадикальная "Народная партия - Наша Словакия" может занять третье место, получив 10% голосов. Она хочет возвращения к христианским ценностям, ограничения миграции и более жёсткого обращения с цыганским меньшинством.

Но самой острой предвыборной темой в Словакии стала коррупция. Расследовавший её журнилист Ян Куцяк и его невеста были застрелены два года назад.

Это вызвало массовые протесты, на чём пытается набрать очки популистская партия "Обычные люди и независимые личности".

«Мафия смогла убить Куцяка, это был не обычный человек, а репортер, - сказал депутат от этой партии Эдуард Гегер. - Уровень коррупции в Словакии очень, очень высок, люди чувствуют, что мы находимся в ЕС на последнем месте. И они хотят жить в здоровой стране, ведь мы находимся в центре Европы »

Редактор самой читаемой газеты в Словакии Denník SME считает эти выборы как никогда важными:

«Мы находимся на перекрестке, - сказала Беата Бологова. - Мы решаем: хотим ли мы быть мафиозным государством или стандартной демократией, целями которой являются верховенство закона и демократические институты. Или мы просто идём по пути Венгрии? »

Еврокомиссия критикует Словакию, как и Венгрию, за нарушение верховенства права.

Какой бы путь ни выбирали избиратели в субботу, эта кампания уже радикально изменила политику Словакии на долгие годы.