Париж: пожар на Лионском вокзале

Лионский вокзал на юго-востоке Парижа был частично эвакуирован в пятницу из-за пожара.
Пламя вспыхнуло во второй половине дня на прилегающем к вокзалу бульваре Берси. Демонстранты, выступавшие против конголезского певца Фалли Ипупы, чей концерт должен был состояться в находящемся в этой районе комплексе Accor Hotel Arena, стали поджигать мусорные баки и припаркованные автомобили, когда полиция попыталась их остановить.
Протестующие считали неприемлемым то, что Фалли Ипупа, поддерживавший экс-президента Демократической республики Конго Жозефа Кабилу и его преемника Феликса Чисекеди, может выступать во Франции. Они обвиняли бывшего и нынешнего глав государства в авторитарном правлении и гибели людей. Им противостояли сторонники певца.
Ранее власти французской столицы, опасаясь беспорядков, проведение демонстрации запретили.
Работа станций метро Гар-де-Лион и Берси была приостановлена. Поезда столичной подземки и пригородные электрички на ней не останавливались. Парижские пожарные потушили огонь в пятницу вечером.
Столичная префектура и глава МВД Франции осудили действия манифестантов. Более 37 человек были задержаны и более 50 оштрафованы.
Концерт состоялся.