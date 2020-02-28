Франция заявила о 19 новых случаях заражения коронавирусом

В Европе растет число случаев заболевания, вызванного новым коронавирусом. Однако власти Италии призывают туристов не отказываться от путешествий на Апеннины. В ближайшее время, сообщают СМИ, в Милане будет открыт для посетителей Кафедральный собор. Со следующей недели должны возобновить работу школы. В стране, по последним данным, насчитывается 650 инфицированных. Умерли 17 человек. Туристы пока сохраняют спокойствие.

"Я приехала из Польши. И мы чувствуем себя в безопасности. Я знаю, что сейчас здесь не так много людей. Но все в порядке, поэтому мы едем из Турина в Милан, а завтра мы будем в Бергамо".

Меган, живущая в США, в Милане впервые: "Честно, я и не знала, что здесь есть вирус, пока об этом мне не рассказали местные жители. Но я совсем не боюсь".

В Германии подтверждено около 60 случаев заболевания. Патоген, в частности, выявлен у врача педиатрического отделения Университетского медицинского центра в Гамбурге. Около 50 пациентов были изолированы. COVID-19 не обнаружен.

Корнелия Прюфер-Шторкс, сенатор по вопросам здравоохранения Гамбурга: "Доктор о котором идет речь в минувшие выходные вернулся из отпуска. Он был в итальянской провинции Тренто, не входящей в зону риска. В понедельник он дежурил, чувствовал себя нормально. Отработал полтора дня, а затем у него появились симптомы заболевания".

Вирус не знающий границ проник практически на все континенты. В целом в мире зафиксировано порядка 84 тысяч инфицированных и около 2900 летальных исходов. Большинство - в Китае. В странах Старого Света счет заболевших идет на сотни, умерших десятки.

Во Франции - 57 случаев заражения коронавирусаом. Умерли два человека. Чтобы сдержать угрозу, власти разрешили предприятиям переводить сотрудников на удаленный режим работы без их согласия. Родителям помещенных в карантин детей будут оплачивать больничные листы с первого дня.