Раскрепощённый "Турок в Италии" на сцене "Ла Скала"

Редкое возрождение оперы Россини - премьера новой постановки "Турка в Италии" состоялась в миланском театре "Ла Скала". Трагикомедия о любви, похоти, браке и ошибочных идентичностях.
Лауреат премии "Опералия" Роза Феола играет сексуально раскрепощенную Донну Фиориллу, уставшую от семейной жизни.
Турок Селим в исполнении Алекса Эспозито тут же привлекает ее внимание.
Кинорежиссер и театральный постановщик Роберто Андо хотел создать настроение, отражающее страдания героев Россини.
Второй акт маскарада приносит с собой шквал ошибок, но для Андо он скорее душераздирающий, чем фарсовый.
Покинутая своими мужчинами, финальная ария Фиориллы полна раскаяния, подчеркнутая ее блестящей колоратурой.
На момент публикации, все представления в театре "Ла Скала" отложены в связи со вспышкой коронавируса.