Раскрепощённый "Турок в Италии" на сцене "Ла Скала"

Редкое возрождение оперы Россини - премьера новой постановки "Турка в Италии" состоялась в миланском театре "Ла Скала". Трагикомедия о любви, похоти, браке и ошибочных идентичностях.

Лауреат премии "Опералия" Роза Феола играет сексуально раскрепощенную Донну Фиориллу, уставшую от семейной жизни.

Первая ария Фиориллы о том, что она думает о любви – так скучно любить только одно, почему бы не любить все вокруг: цветы, бабочек и, конечно, себя в первую очередь Роза Феола сопрано

Турок Селим в исполнении Алекса Эспозито тут же привлекает ее внимание.

Он как воплощение "Красавицы и чудовища" — отрицательный персонаж в начале, а в конце оказывается, что у него есть сердце, он любит свою женщину Алекс Эспозито баритон

Кинорежиссер и театральный постановщик Роберто Андо хотел создать настроение, отражающее страдания героев Россини.

Это особенная опера на грани между комедией и чем-то более глубоким и серьезным. Так что очень важно вынести из этой оперы еще и нотки меланхолии Роберто Андо режиссер-постановщик оперы

Второй акт маскарада приносит с собой шквал ошибок, но для Андо он скорее душераздирающий, чем фарсовый.

Россини смотрит в основном на Джеронио — он совершенно потерян, его сцена. Это сцена мужчины, который не может понять свою жену, она для него загадка Роберто Андо режиссер-постановщик оперы

Покинутая своими мужчинами, финальная ария Фиориллы полна раскаяния, подчеркнутая ее блестящей колоратурой.

Это не только для того, чтобы показать, сколько нот я могу взять. На самом деле это способ передать печаль и драматический момент той вуали, что делает меня очень мрачной Роза Феола сопрано

На момент публикации, все представления в театре "Ла Скала" отложены в связи со вспышкой коронавируса.