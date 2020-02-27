Rendez-vous: путеводитель по самым значимым событиям в культуре Европы

"Дорогой Эван Хансен", знаменитый бродвейский мюзикл по книге Стивена Левенсона, перенесен в один из театров лондонского Вест-Энда.

Постановку в Нью-Йорке увенчали шесть премий "Тони".

Либретто о мальчике, страдающем от психологического расстройства, написал сам Левенсон, а авторами музыки и текстов композиций выступили Бенж Пасек и Джастин Пол.

В Германии проходит крупнейшая за последние десятилетия экспозиция Клода Моне.

Свыше ста работ знаменитого мэтра французского импрессионизма выставлены в музее Барберини в Потсдаме. Экспозиция открыта до начала июня.

Жорж де Латур, едва ли не самый известный французский художник 17-го века, стал гостем миланского палаццо Реале. Кураторы, собиравшие полотна де ла Тура, организовали экспозицию, имея в виду и европейский аспект его творчества. Об этом говорит название выставки - "Жорж де Латур, Европа света".

И форум для тех, кто работает в европейской анимации, на этот раз он пройдет во французском Бордо. Дискуссии, коллоквиумы, обмен мнениями и идеями - все, что способствует созданию лент, представляющих кинематограф континента на фестивалях.