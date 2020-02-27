И зиму прогнать, и девушек пообнимать

Парздник Бушояраш, венгерско-хорватский вариант Масленицы, ежегодно привлекает в город Мохач тысячи туристов. Бушары — ряженые в костюмах из овечьей шерсти, с рогами и мордами чудовищ должны отпугнуть зиму и призвать весну. Для этого они пляшут, поют, музицируют и всячески развлекают гостей.

Фестиваль начинается с выстрела из пушки, а заканчивается большим костром: только вместо фигуры Масленицы здесь сжигают домовину — гроб зимы.

Бушояраш внесён в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Правда, некоторые местные жители жалуются, что в последнее время из народного праздника он превращается в туристический аттракцион.

Бушояраш, как считается, попал в Венгрию вместе с хорватами, бежавшими от османской оккупации. По легенде, ряженные однажды страшными масками и криками даже прогнали турок из своего города.

Маски позволяют бушарам откалывать довольно своеобразные шутки. Ряженые могут раздавать конфеты, а могут забрасывать прохожих перьями или хватать и обнимать девушек.

Адам Мадьяр, Euronews:

"В Мохаче почти две тысячи человек надели костюмы и превратились в бушаров. Те, кто следуют традициям, не могут поступить так, как я сейчас: показывать своё лицо кому-либо до конца праздника строжайше запрещено".