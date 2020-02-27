Четверть французов принимают душ реже раза в день

Четверть французов принимает душ реже раза в день. По данным опроса, проведенного центром изучения общественного мнения Ifop, больше всего личной гигиеной пренебрегают сельские жители (59%), безработные (60%) и "женщины, которые никогда не принимают гостей" (60%).

Впрочем, ситуация значительно улучшилась за последние 70 лет – в 1951 году душ ежедневно принимала только половина французов.

Согласно нынешним опросам, только трое французов из четырех меняют трусы каждый день. У женщин этот показатель значительно выше – 94% (в 1951 году было 17%). И лишь 28% каждый день надевают чистый бюстгальтер.

Помимо этого, только 71% французов моют руки после туалета (68% - среди мужчин и 75% среди женщин), меньше половины моют руки перед едой и всего лишь четверть – после того, как высморкались.

"Эта цифра доказывает, что люди совершенно не знают базовых правил гигиены, несмотря на огромное количество рекомендаций Минздрава и нынешнюю ситуацию с распространением коронавируса", - говорят в организации Diogene France, по заказу которой и проводился опрос.

Исследования также показывает, что пренебрежение личной гигиеной ведет к социальной изоляции: почти 40% французов признались, что перестали общаться со знакомыми, которые не следили за собой, а чуть больше 30% разрывали романтические отношения с "грязнулями".