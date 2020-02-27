"Тёмные воды": маленький человек против транскорпорации

О противостоянии маленького человека и транснациональной корпорации, признанной виновной в многолетнем загрязнении окружающей среды, рассказывает картина Тодда Хейнса "Тёмные воды".

Адвоката Роберта Билотта, работавшего корпоративным юристом химического гиганта DuPont, но затем под влиянием ужасающей правды обратившем против него оружие, сыграл Марк Руффало. Чтобы отправить DuPont на скамью подсудимых, Билотту понадобилось 19 лет.

Показ ленты с участием съемочной группы и прототипа главного героя состоялся на этой неделе в Европарламенте.

"Это история, которая затрагивает всех и каждого в Европе, - заявил Роберт Билотт. -От токсичных химикатов не избавлен никто, они есть в нашей крови, они вызывают врожденные заболевания у детей. Наша история выходит далеко за рамки того, что происходит в Западной Виргинии или на тамошних фермах. Химические вещества, использованные DuPont при изготовлении тефлона, были обнаружены в питьевой воде по всему земному шару"...

Вступая в схватку с корпорацией, десятилетиями цинично травившей природу и людей, Билотт оказывается лицом к лицу с государственной системой, которая отказывалась внести химикаты DuPont в список запрещенных веществ, хотя их опасность была подтверждена, которая не разрабатывала нормативы и не контролировала выбросы. Многолетняя судебная тяжба сделала из него «одержимого», фильм построен как захватывающий дух триллер.

"С началом повествования вы становитесь на место Роберта Билотта и следуете за ним шаг за шагом, сталкиваетесь с опасностью и запугиванием. Надеюсь, мой фильм вызывает сильные эмоции", - говорит Тодд Хейнс, кинорежиссер.

Фильм вышел в мировой прокат в ноябре, в России его показали в начале февраля.