Европейский Союз уделяет на этой неделе небывалое внимание Африке. Никогда ещё в истории ЕС так много его деятелей не оказывалось одновременно на другом континенте.

Еврокомиссары по международному партнёрству кризисному управлению посещали, соответственно, Мавританию и Буркина-Фасо.

И Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сопровождении не менее чем 20 комиссаров встречалась в Аддис-Абебе с коллегой из Африканского союза.

Муса Факи был впечатлён такой представительностью:

«Когда мы видим измерение европейской делегации, мы понимаем, насколько глубоко наше партнёрство», - сказал Председатель Комиссии АС.

Евросоюз хочет перейти от помощи в развитии Африки к равноправному взаимодействию с ней. Прогресс достигнут в торговле. Но ключевым направлением сотрудничества станет совместная борьба с изменением климата.

«Мы полны решимости говорить с нашими деловыми кругами, которые заинтересованы инвестировать в устойчивые технологии, - сказала фон дер Ляйен. - Мы откроем им новые возможности в области зелёных технологий и зелёного финансирования».

Измененение климата называют одной из причин усиления миграции. Многие в Евросоюзе призывают договариваться с африканскими странами о возвращение им людей, бежавших от бедности, конфликтов и жары.

Сотрудник организации «Друзья Европы» не советует требовать от этих стран ужесточения контроля над миграцией в обмен на материальную помощь:

«Мы не считаем это хорошим подходом, - сказал Пол Уолтон. - Весьма приветствуется более интенсивное взаимодействие в разных сферах. Это может быть устойчивое сельское хозяйство и энергетика. Нам следует использовать цифровые технологии и другие инструменты для решения задач климатической адаптации. Это те сектора, в которых нам необходимо углубить наше сотрудничество".

Европейская комиссия представит на следующей неделе свою программу стратегического партнёрства с Африкой. В ней учитывается возможность усиления соперничества за влияние на континенте со стороны Китая, России, Индии, а теперь и Великобритании.

Штраф Греции за грязную воду

Афины расплачиваются за пренебрежение политикой Брюсселя по защите окружающей среды.

Европейский Суд обязал Грецию выплатить 3,5 млн евро за то, что она слишком медленно выполняет законодательство, которое обязывает страны-члены ЕС предотвращать загрязнение воды нитратами из сельскохозяйственных источников.