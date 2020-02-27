Дети возвращаются с войны

Хелене Сандбу Риенг, ЮНИСЕФ Южный Судан: "Программа ЮНИСЕФ по реинтеграции детей, используемых вооруженными силами и вооруженными группами, рассчитана на три года, поскольку в этом процессе не существует кратких путей. Итак, первые три месяца мы проводим оценку, изучаем их ситуацию, а затем создаем индивидуальный план для каждого ребенка, определяем, какое им необходимо образование - формальное или профессионально-техническое, как здесь, в Тиндоке. Это лучший путь для прогресса.

Я думаю, что одним из наиболее важных факторов в этой программе является то, что каждому ребенку также назначается социальный работник, который будет рядом с ним эти три года, потому что вернуться к гражданской жизни нелегко. Это долгий процесс, им предстоят трудные времена. Одна из основных проблем - признание в обществе. Некоторые из этих детей совершали ужасные вещи по приказу своих командиров.

И некоторым общинам очень трудно принять этих детей обратно. Они считают их преступниками, а не детьми. Поэтому мы много работаем с общинами, чтобы убедиться, что они понимают, что это дети, и что они находились под командованием, когда занимались этим. Мы также видим, что многие из этих детей очень травмированы тем, что они пережили. И им нужна большая психологическая и социальная поддержка, чтобы найти способ жить с этими воспоминаниями. Они не могут стереть их, но могут научиться жить с ними".

Euronews : "Эта программа затронула несколько сотен детей. А вообще их гораздо больше. Сложно ли их вытащить?"

Хелене Сандбу Риенг: "С момента начала конфликта ЮНИСЕФ уже вытащил и реинтегрировал в общей сложности более 3600 детей. Но в лесах еще много детей. Некоторые из них уже зарегистрированы у нас и готовы к освобождению. Наша главная проблема сейчас заключается в том, что у нас нет средств, чтобы помочь этим детям. Эта программа не финансировалась более года, и мы использовали другие ресурсы для ее продолжения.

Но сейчас эти средства исчерпаны. Поэтому, если у нас не появится новое финансирование, нам, возможно, придется закрыть это место, где мы сейчас находимся, и вообще всю программу. Если наступит мир, мы увидим, что все больше детей станут выходить из леса, и они будут нуждаться в нашей помощи. Но без средств мы не сможем помочь им должным образом".