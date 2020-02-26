Волнения на греческих островах не утихают

В среду на греческих островах Лесбос и Хиос продолжились выступления местных жителей против плана правительства построить новые лагерь для мигрантов. У деревни Мантамадос, рядом с которой должен быть построен этот лагерь, произошли столкновения манифестантов с полицией. По данным МВД, в ходе стычек пострадали десять манифестантов и десятки полицейских.

Манифестанты говорят, что стражи порядка применили непропорциональную силу:

«Они бросают в нас камни, дымовые шапки, пускают слезоточивый газ. Почему? Потому что мы хотим быть свободны на нашем острове».

«Мы не против, чтобы эти люди приезжали сюда, получали документы и отправлялись дальше. Но против того, чтобы они оставались здесь навечно. Все предыдущие годы мы помогали им, делали всё, что в наших силах. Но мы больше не можем!»

Как сообщают греческие СМИ, за два дня столкновений спецназ, направленный на острова, на которых вспыхнули волнения, израсходовал весь запас слезоточивого газа. Правительство уже объявило о частичном выводе спецназа с островов.

Апостолос Стаикос, Euronews: «Несмотря на то, что все дороги заблокированы, манифестанты пытаются попасть на место, выбранное правительство для строительства нового лагеря беженцев. Местные жители говорят, что несмотря на полицейское насилие, они прекратят борьбу».

На Лесбосе демонстранты блокируют военную базу, на которую ушли подразделения спецназа. Но правительство непреклонно.

Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции: _«После очень непростого диалога, подчёркиваю – очень непростого, с жителями островов, принятые нами решения наконец реализуются».

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Правительство планирует завершить строительство закрытых центров для мигрантов на пяти островах Эгейского моря к лету. Сейчас в лагерях, в которых живут более 38 тыс человек, царят анархия и антисанитария.