Конфликт идеологии и культуры во Фландрии

Бельгийский актер Берт Вербек вынужден защитать свои роли, историческую правду и общественную ценность своей профессии от фламанского национализма.

Он выступает на сцене во Фландрии перед группой молодёжи. Постановка Мюзикла о Первой мировой войне обошлась в 120 тысяч евро, 2/3 были покрыты за счет государственных средств, доступ к которым будет перекрыт.

«Это представление было бы невоможно без финансирования, - говорит Берт. - Мы бы не выступали в этом театре для 250 студентов, которые могут увидеть его по большой скидке и получить важные уроки жизни».

Власть во Фландрии контролируют правые националисты, выступающие за выход из состава федерации. Они намерены сократить расходы на современные проекты культурны на 60%. Но при этом на сохранение исторического наследия этой части Бельгии будет выделено больше средств.

Один из привилегированных объектов - это музей под открытым небом Бокрейк в городе Генк. Там старинные здания и костюмы воспроизводят и слегка идеализируют сельскую обстановку XIX века>? когда там не было религиозного и этнического разнообразия.

Профессор Свободного университета Брюсселя считает, что культура во Фландрии становится политическим оружием:

«Стратегия правительства состоит в том, чтобы урезать фонды деятелям культуры, которые, на его взгляд, занимаются подрывной деятелностью, - говорит Анна Морелли. - Эти фонды передают тем, кто следует политике правительства, прославляет фламандскую идентичность и расу, пропагандирует фольклор и национальные корни ".

Битвы между сторонниками нового и традиционого, многокультурности и ценностей своей нации происходят и в других странах Евросоюза. Творческая интеллигенция в Венгрии и Польше утверждает, что их правительства пытаются навязать им свою идеологию.

«Я считаю, что Европа могла бы помочь тем деятелям культуры, кому по идеологическим причинам отказывают в государственных субсидиях в их странах», - заключила историк.