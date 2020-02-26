Азия, Европа, Америка, Австралия, Африка... Новый коронавирус расползается по частям света. В 38 странах мира число зараженных COVID-19 превысило 81 000. От болезни, вызванной вирусом, скончались свыше 2700 человек. При этом более 96% случаев инфицирования (и летальных исходов) зарегистрированы в Китае, ставшем эпицентром эпидемии. Цифры меняются постоянно.

В Старом Свете с болезнью столкнулись жители 11 стран, включая Австрию, Германию, Францию и Испанию. Большинство случаев COVID-19 (порядка 400) отмечено в Италии, где карантинные меры затронули 50 тысяч человек.

Добралась напасть и до Латинской Америки. Бразилия стала первой страной, официально подтвердившей выявление нового коронавируса у одного человека. Пациент (мужчина) недавно вернулся из Италии. При этом в Китае, с которого началась вспышка инфекции, эпидемиологическая ситуация несколько улучшилась.

Всемирная организация здравоохранения считает, что пока нет оснований объявлять вспышку COVID-19 пандемией и призывает не впадать в панику. В Брюсселе заявляют, что страны ЕС должны быть готовы к возникновению обширных зон распространения коронавируса на своей территории.