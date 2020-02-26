"Сити" обыграл "Реал"

С хорошим настроением уезжает из Мадрида английский «Манчестер Сити». Кевин де Брюйне и компания уступали на «Сантьяго Бернабеу» испанскому «Реалу» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, но вырвали победу со счетом 2:1.

На 78-й минуте де Брюйне ассистировал Габриэлу Жезусу, а на 83-й забил с пенальти сам. Сразу после этого с поля за фол последней надежды был удален защитник хозяев поля Серхио Рамос, который не сыграет в ответном матче.

В другом матче среды итальянский «Ювентус» так и не смог подобрать ключи к обороне французского «Лиона», не нанеся ни одного удара в створ ворот хозяев поля. «Лион» победил с результатом 1:0, а единственный гол записал на свой счет Люка Тузар.