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Египет

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Умер бывший президент Египта Хосни Мубарак - семья

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Умер бывший президент Египта Хосни Мубарак - семья
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В Каире на 92-м году жизни скончался бывший президент Египта Хосни Мубарак. Последний месяц он находился в реанимации в одной из столичных клиник после операции на желудочно-кишечном тракте.

Мубарак возглавлял Египет с 1981 по 2011 год. На волне массовых антиправительственных выступлений 3 февраля 2011 года он подал в отставку.

Против экс-президента было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о коррупции и убийстве демонстрантов, но все они в конечном итоге развалились и Мубарак был оправдан. Последние годы Мубарак жил уединенно с семьей, воздерживаясь от любого общения с прессой.

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