Инцидент в Фольмарзене: мотивы злоумышленника устанавливаются

Стали известны некоторые детали личности водителя, совершившего наезд на группу людей во время карнавального шествия в Фольмарзене.

Ему 29 лет, он житель этого города, в немецкой прессе появилось интервью собственника дома, у которого подозреваемый в попытке предумышленного убийства арендовал жилье. Он сообщил, что злоумышленник проживал с бабушкой. Эти сведения приводит издание "Фокус".

Другое издание - "Шпигель" - ссылаясь на свои источники, утверждает, что водитель находился за рулем в состоянии тяжелого алкогольного опьянения.

В результате наезда десятки людей ранены, тяжелее всего пострадали дети, которые находились среди зрителей шествия.

Один из очевидцев происшедшего рассказывает: "Он ехал на толпу на полной скорости, он не то, что не тормозил, он, наоборот, поддал газку, люди падали, как куклы. Все оцепенели на мгновение, потом раздались крики и плач".

Девочка-подросток видела, как ее "одноклассник попал под колеса этого автомобиля, у него травма ноги".

Полиция еще накануне предупредила, что наезд совершен преднамеренно, но мотивы деяния только устанавливаются.

К спокойствию призвал сограждан и премьер-министр земли ГессенФолькер Буфье:"Спустя пять дней после трагедии в Ханау у многих возникает вопрос, а не теракт ли это. Я призываю всех дождаться выводов следствия и сохранять спокойствие".

Разбирательство ведет федеральная прокуратура Германии, как и в случае со следствием по двум терактам в Ханау, которые были совершены на прошлой неделе, и в которых погибли 9 человек.