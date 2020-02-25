Китай обещает не дать обвалиться торговле

Торговые партнёры Китая высказывают беспокойство возможными нарушением в цепи поставок из этой страны из-за карантинных мероприятий, вызванных вспышкой заболевания COVID-19.

Как показало недавнее исследование американской консалтинговой компании McKinsey, Китай в настоящее время меньше зависит от внешних рынков, чем внешние рынки от Китая. КНР это крупнейший в мире экспортёр, опережающий по объёму экспортируемых товаров и Евросоюз, и США.

Министерство коммерции Китая обещает всё возможное, чтобы избежать негативных последствий для мировой торговли.

Мы поможем еще большему числу иностранных компаний возобновить производство. В приоритетном порядке помощь будет оказана предприятиям с иностранным капиталом, с тем чтобы обеспечить непрерывность функционирования цепей поставок. Жэнь Хунбинь заместитель министра коммерции КНР

Более 80% иностранных предприятий, действующих в Шанхае, уже возобновили работу. В том числе фармацевтическая компания Merck.

Более 60-70 % наших работников уже вернулись на свои рабочие места. Что касается запросов наших клиентов, то должен вам с удовлетворением сказать, что пока никто не жаловался. Аллан Габор президент компании Merck China

Одна из главных проблем, с которой сталкиваются компании, работающие в Китае, это то, что из-за карантина многим сотрудникам тяжело добираться до рабочего места.

Что касается менеджеров по продажам и офисных работников, мы организуем их работу посменно, а также удалённо с помощью интернета и телефона. Эти методы позволяют нам не останавливать деятельность. Джерри Ван президент компании Siemens Healthineers China

Чтобы восстановить экономическую активность во второй по объёму экономике мира, китайское правительство обещает оказать финансовую помощь затронутым кризисом компаниям, а сами компании предлагают своим зарубежным торговым партнёрам льготные условия сотрудничества.