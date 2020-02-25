Китай обещает не дать обвалиться торговле

Торговые партнёры Китая высказывают беспокойство возможными нарушением в цепи поставок из этой страны из-за карантинных мероприятий, вызванных вспышкой заболевания COVID-19.
Как показало недавнее исследование американской консалтинговой компании McKinsey, Китай в настоящее время меньше зависит от внешних рынков, чем внешние рынки от Китая. КНР это крупнейший в мире экспортёр, опережающий по объёму экспортируемых товаров и Евросоюз, и США.
Министерство коммерции Китая обещает всё возможное, чтобы избежать негативных последствий для мировой торговли.
Более 80% иностранных предприятий, действующих в Шанхае, уже возобновили работу. В том числе фармацевтическая компания Merck.
Одна из главных проблем, с которой сталкиваются компании, работающие в Китае, это то, что из-за карантина многим сотрудникам тяжело добираться до рабочего места.
Чтобы восстановить экономическую активность во второй по объёму экономике мира, китайское правительство обещает оказать финансовую помощь затронутым кризисом компаниям, а сами компании предлагают своим зарубежным торговым партнёрам льготные условия сотрудничества.