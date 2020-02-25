Биржи продолжает лихорадить

На Уолл-Стрит новое движение вниз - на следующий день после крупнейшего падения рынка за два года на фоне усилившихся опасений того, что вспышка коронавируса затормозит мировую экономику.

Инвесторы подхватили низкорисковые государственные облигации США, опустив доходность 10-летних казначейских облигаций на рекордно низкий уровень. S&P 500 потерял 3%, но самые серьезные опасения высказывают компании, связанные с международными финансовыми транзакциями и путешествиями, в том числе Mastercard и United Airlines. А двухдневный убыток American Airlines составил 16%.

Проблема на сегодняшний день заключается не только в возросших рисках худшего сценария при уже начавшемся разрыве цепочки поставок важных товаров из Китая, крупнейшего эспортера. Инвесторов в большей степени напугали прогнозы ВОЗ и CDC о неизбежности распространения коронавируса в США. Именно после этих заявлений CDC индекс Dow Jones во вторник упал на 900 пунктов.

Представитель Центра по контролю и профилактике заболеваний Нэнси Мессонье сказала: "Вопрос не в том, произойдет ли это (распространение вируса), а в том, когда это произойдет и сколько людей в этой стране будут заражены.”

И без того нервные европейские фондовые рынки во вторник отреагировали крайне негативно на сообщение ВОЗ о риске начала пандемии. После робкой надежды в первой половине дня инвесторы начали "рассматривать возможность того, что Covid-19 станет пандемией", что привело к падению индексов вслед за азиатскими фондовыми рынками. Париж упал на 1,94%, Франкфурт-на 1,88%, Лондон-на 1,94%, Милан-на 1,44%, Мадрид-на 2,45%, Швейцарская фондовая биржа-на 2,19%, Брюссель-на 2,28%.

Из-за нынешнего кризиса Банк Франции даже заявил, что готов "немного" снизить свой прогноз роста на 2020 год. В России индекс РТС Московской биржи, закрытой в понедельник в связи с праздником, упал на 5,16%. Eurostoxx потерял 2,07% - до 3572,51 пункта.