Буйство красок в весёлом Рио

Костюмированные шествия и танцевальные шоу - в Рио-де-Жанейро завершился традиционный ежегодный карнавал. Пожалуй, самый красочный и самый известный как в Бразилии - так и во всем мире.

В последние годы на карнавале стало много политики. И нынешний 2020-й не стал исключением. Участники праздника так или иначе выразили свое отношение к президенту Болсанару и проблемам, с которыми сталкивается страна.

Кульминация карнавала - парад лучших школ самбы. Праздничное мероприятие планируется таким образом, чтобы его последний день приходился на вторник, после которого - в "пепельную среду" - начинается 40-дневный католический Великий пост.

Бразильский карнавал (а он проводится в нескольких городах) имеет большое коммерческое значение. Сотни тысяч местных иностранных туристов приносят казне многомиллионные доходы.