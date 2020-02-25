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Бразилия

Буйство красок в весёлом Рио

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 Ирина Александрова
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Буйство красок в весёлом Рио
Авторское право
AFP
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Костюмированные шествия и танцевальные шоу - в Рио-де-Жанейро завершился традиционный ежегодный карнавал. Пожалуй, самый красочный и самый известный как в Бразилии - так и во всем мире.

В последние годы на карнавале стало много политики. И нынешний 2020-й не стал исключением. Участники праздника так или иначе выразили свое отношение к президенту Болсанару и проблемам, с которыми сталкивается страна.

Кульминация карнавала - парад лучших школ самбы. Праздничное мероприятие планируется таким образом, чтобы его последний день приходился на вторник, после которого - в "пепельную среду" - начинается 40-дневный католический Великий пост.

Бразильский карнавал (а он проводится в нескольких городах) имеет большое коммерческое значение. Сотни тысяч местных иностранных туристов приносят казне многомиллионные доходы.

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