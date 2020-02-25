В субботу, 29 февраля пройдут выборы в Национальный Совет Словацкой Республики. Мы ставим их в исторический и европейский контекст:

В Словакии вспоминают события двухлетней давности, который потрясли страну. Тысячи людей собрались в Братиславе и других городах, чтобы почтить память журналиста-расследователя и его невесты, застреленных в их доме в 2018 году.

Ян Куцяк выявлял налоговое мошенничество и другие виды коррупции.

Как рассказала работающий в Брюсселе словацкий политолог, в обществе подозревают, что убийцы пользуются покровительствос влиятельных сил:

«Расследование убийства Яна Куцяка и Мартины Кушнировой дало много информации о том, что словацкое государство функционирует как клептократическая система, использующая мафиозный стиль для собственного обогащения, - сказала Виктория Янкошекова. - Это напоминает мне самые мрачные времена, когда балканская мафия была главным действующим лицом в процессе управления странами".

Спустя считанные недели после убийства премьер-министром Словакии стал социалист Петер Пеллегрини. Вызванный разоблачениями журналиста политический кризис наверняка окажет влияние на субботние выборы.

Сотрудник берлинского Офиса по содействию демократии считает, что народ требуют демократизации:

«Мы видели, что на предыдущих парламентских выборах верховенство права вообще не фактором, а были - экономика и миграции. На этих выборах верховенство права и демократия находятся на переднем плане и в центре, - сказал Якуб Ярачевский. - Убийство открыло "ящик Пандоры". По-моему, словацкий народ увидел масштаб проблемы с верховенством закона, с независимостью судебной власти и коррупцией в стране, и это стало теперь одним из важнейших элементов политической дискуссии в Словакии. "

Положение с демократией и верховенством права в Словакии вызывает озабоченность в руководстве Евросоюза.

Опросы национального общественного мнения накануне выбров показали глубокое недоверие граждан Словакии к её органам власти.

Пеллегрини отказался от участия в предвыборных теледебатах, сославшись на недомогание. Он опроверг предположения о том, что у него короновирус.

А пресс-секретарь словацкого премьера подтвердила, что он летит в среду с запланированным визитом в Москву.

Феминистки на гендерном канате

Добиться равноправия полов так же трудно, как балансировать на канате. Но за него идёт борьба в Евросоюзе, где средняя женская зарплата на 16% меньше мужской.

Демонстранты в Брюсселе требовали включить в стратегию Еврокомиссии по достижению гендерного паритета запрет на сокрытие фактов дискриминации по половому признаку при отплате труда.