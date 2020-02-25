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Армения

В Армении начинается судебный процесс по делу экс-президента Сержа Саргсяна

 Ирина Александрова
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В Армении начинается судебный процесс по делу экс-президента Сержа Саргсяна
Авторское право
AFP
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В Ереване начинается судебный процесс по делу экс-президента Армении Сержа Саргсяна. Его обвиняют в незаконной растрате бюджетных средств. Речь идет о сумме порядка миллиона долларов. По версии следствия, в 2013 году Саргсян оказал протекцию компании "Флеш". Она победила в гостендере на поставку дизельного топлива в рамках поддержки фермеров, хотя предложила более высокую цену, чем ее конкурент. Бывший глава государства не признает вину, называя преследование политическим.

На президентском посту Саргсян оставался два срока. В апреле 2018 он был назначен премьер-министром республики. Это привело к массовым протестам сторонников оппозиционного движения лидером которого стал Никол Пашинян. На фоне народных выступлений Саргсян подал в отставку.

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Видеомонтаж • Ирина Александрова

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