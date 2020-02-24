На Уолл-стрит обвалились фондовые индексы

Американский промышленный индекс Dow Jones сократился на 1031,61 пунктов из-за опасений инвесторов, связанных с распространением нового коронавируса. В понедельник торги на Нью-Йоркской фондовой бирже показали худший результат за два года. Индекс потерял все приобретения, достигнутые с начала этого года.

Значительно сократились и другие ключевые американские индексы, такие как S&P 500, включающий крупнейшие компании фондового рынка США, и индекс электронной биржи Nasdaq.

Наибольшие потери продемонстрировали торгующиеся в Нью-Йорке акции таких авиакомпаний как Delta, American Airlines и United Airlines как следствие резкого сокращения количества полётов на китайском направлении. Пострадали и акции американских компаний, чьё производство в значительной степени расположено в Китае, в том числе Apple и Nvidia.