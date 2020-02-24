В ЕС придумали новую конструкцию морских ветрогенераторов

Эта по виду обычная морская ветряная турбина построена с опорой на уникальную телескопическую технологию. Новинка, результата усилий европейских ученых, обеспечивает электричеством 5 тысяч домов на острове Гран-Канария.

... От берега до оффшорной станции добраться можно за полчаса. Турбина мощностью в 5 мгеватаат построена с опорой на новейшую телескопическую технологию. Она позволяет осуществлять сборку конструкции на суше; затем сооружение доставляют в море с помощью обычных буксиров. На месте башня ветрогенератора, которая путешествует в "сложенном" виде, раздвигается на рабочую высоту как телескопическая труба. Ученые обращают внимание на простоту монтажных работ, не требующих дорогостоящего оборудования.

Хуан Мануэль Санчес Херреро, инженер, рассказывает: "Наш прототип состоит из двух основных элементов. Первый - это плавучая платформа, которая якорями крепится к морскому дну. Второй - это телескопическое устройство, позволяющее развернуть вышку до нужного положения".

По оценкам специалистов, монтаж такого ветрогенератора стоит на треть дешевле. В фокусе внимания инженеров - техническое обслуживание станции в море.

"Мы следим за бесперебойной работой всех элементов технологической цепочки, выполняем обычные профилактические задачи", - уточняет Хуан Херреро. Отмечая, что "морская среда очень сложна, но конструкция спроектирована и построена, так, чтобы сохранять устойчивость".

Инженеры утверждают, что новая технология может стать универсальной для сборки и отбуксовки в море ветрогенераторов нового поколения с максимальный мощностью в 12 мегаватт. Специалисты говорят, что нашли решение главной проблемы - как обеспечить устойчивость конструкции в морских волнах.

"Оффшорная ветряная турбина - самое сложное, что может быть, речь идет о генераторе роторного типа, его центр тяжести расположен на высоте, что и создает угрозу устойчивости, - поясняет инженер Хосе Серна. - Исходя и этого мы выбрали телескопическую технологию: с ней во время транспортировки ротор остается на внизу, это гарантирует стабильность конструкции".

Ученые завершают отшлифовку технологии. следующий шаг - ее выход на рынок.

"У нас есть несколько вариантов. Мы можем создать демонстрационную площадку на Канарских островах, установить здесь от трех до пяти морских ветрогенераторов, собранных по нашей технологии, - рассказывает менеджер проекта Хавьер Ньето. - А можем сделать ставку на более крупную площадку и разместить там уже 50-70 ветряков. Замечу, что рынок оффшорных технологий развивается очень медленно, мы будем действовать поэтапно. Наша технология, безусловно, будет востребована гдже-то к 2024 году".