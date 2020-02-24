Так ли опасен Европе COVID-19?

Люди выходят из дома в аптеку, а к ней стоит очередь. В остальном итальянский городок Казальпустерленго выглядет заброшенным, но он на карантине из-за угрозы коронавируса.

Тем временем, политики в Италии и других странах ЕС обсуждают введение контроля на внутренних границах. Но еврокомиссар по здравоохранению не считает пока нужным пристановку шенгенского режима неограниченных поездок:

«Мы имеем дело с быстро развивающейся, сложной ситуацией, - сказала Стелла Кириакидес. - Любые принимаемые решения должны основываться на оценках риска, научных рекомендациях и должны быть пропорциональными. На данный момент ВОЗ не советует вводить ограничения ни на поездки, ни на торговлю».

Движение через альпийский перевал Бреннер нормализовалось после того, как правительство Австрии отменило временный запрет на железнодорожное сообщение с Италией.

Немецкий эксперт из Университет Фленсбурга предупреждает, что систематический контроль за распространением COVID-19 может окажется невыполнимым.

«Как вы будуте проводить проверки на вирусы? Люди будут говорить, что они здоровы, а затем пересекать границу. - сказал Кристоф Росс. - Я не думаю, что возможны какие-либо обязательные меры, вроде измерения температуры. Это не будет соответствовать уровеню угрозы. И коронавирус менее опасен, чем грипп или корь, с которыми мы обычно справляемся без пограничного контроля ».

Итальянское правительство тоже заявило, что на данный момент нет никаких оснований для таких строгих мер. Даже временное введение пограничного контроля имело бы пагубные последствия для экономики страны и её соседей.