Черно-белый мир Себастьяна Салгаду

Себастьян Салгаду, знаменитый бразильский фотограф-документалист и один из крупнейших фотожурналистов в мире, представляет свою выставку Genesis в лионской галерее La Sucrière de Lyon. Данная фотоэкспозиция - это своеобразная дань уважения Салгаду нашей планете. На ней представлено свыше 200 черно-белых фотографий, отобранных из нескольких тысяч снимков, сделанных мастером за 8 лет путешествий по многим уголкам Земли.

Себастьян Салгаду, фотограф: "Знаете, когда вы смотрите на такую выставку, как Genesis, вы на самом деле видите Землю, животных, связанных с Землей. И когда я фотографирую человека - а я все еще фотографирую - я только что закончил 7 летнюю работу в Амазонии с коренными общинами... Вы знаете, человек, это животное Земли, мы животные, как и все другие, мы находимся в царстве животных".

Салгаду много путешествовал по планете, побывал более чем в 30 самых диких и отдаленных уголках мира, открывал для себя горы, пустыни и океаны, где их обитателям пока удалось избежать разрушительного воздействия современной цивилизации.

Себастьян Салгаду: "Из-за репортажа, над которым я работал в Бразилии в 1986 году и опубликовал в 1987-м, - о золотом руднике, - так вот, из-за этого репортажа все издательства вернулись к черно-белым снимкам. Эта история была настолько сильной, те фотографии опубликовало столько крупнейших журналов, что дало мне широкую известность. В то время это стало большим возвращением к черно-белым снимкам. Благодаря этому с тех пор я навсегда остался в черно-белом и никогда не возвращался к цвету".

Черно-белое фото стало его визитной карточкой. Салгаду снимает не только природу и животных, но и людей, особенно тех, кого еще не коснулась цивилизация, например, живущих в некоторых регионах Африки. Несмотря на модную в последнее время борьбу за экологию, по мнению мастера, там мало что изменилось.

Себастьян Салгаду: "Мы должны вернуться к Земле, мы должны вернуться к планете. Я знаю, что мы больше не станем жить в пещерах и лесах, но мы должны, по крайней мере, духовно вернуться к планете. Экология стала экологией дискурса, чисто городской. У нас была КОП 21, которая состоялась в Париже 5 лет назад, но из того, что на ней было предложено, ничего не сделано. Знаете почему? Потому что мы не приглашаем туда крестьян, мы не приглашаем людей, которые связаны с землей, с планетой, это - встреча городских жителей".

Амазония остается любимым регионом Салгаду. Он и его жена Лелия еще 20 лет назад поставили перед собой грандиозную задачу: восстановить лес на 700 гектарах старой фермы его отца. Супруги основали "Институт Земли", который был призван восстановить и сохранить уникальные растения тропических лесов Бразилии, - было высажено более 2 млн видов деревьев, восстановлен былой климат и водный баланс.

Себастьян Салгаду: "Мы посадили 2,5 миллиона деревьев, даже чуть больше - 2,7 миллиона деревьев. Сейчас мы готовимся высадить еще 1 миллион деревьев, в дополнение к уже посаженным растениям. Вы знаете, наши земли были уставшие, мертвые, изношенные, а сегодня земля снова стала богатой. Пришло время сажать деревья, которые будут расти там в течение 500, 1000 лет, деревья, которым для роста нужны хорошая почва и тень".

Сейчас Себастьяну Салгаду 76 лет, но он продолжает неустанно работать и бороться. Выставка его работ Genesis продлится в Лионе до 10 мая.