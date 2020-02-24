Коронавирус атакует Италию

В Италии из-за заболевания, вызванного новым коронавирусом скончались по меньшей мере семь человек. Число инфицированных превысило 220. Итальянские власти пытаются сдержать распространения COVID-19, в то время как страны-соседи опасаются его проникновения на свою территорию со стороны Апеннин. У изолированных городов на севере Италии полиция оборудовала контрольно-пропускные пункты. Общаясь с журналистами глава Департамента гражданской обороны Анджело Боррелли заявил:

"В Италии приняты меры с тем, чтобы попытаться остановить продвижение вируса. В нашей стране зарегистрированы две локальные вспышки заболевания, вызванного коронавирусом. И мы ввели жесткие ограничения. Поэтому мы полагаем, что у нас в настоящее время безопасно и вы можете приехать к нам без каких-либо проблем".

На экстренном заседании кабинета министров в Риме был принято постановление, наделяющее на время эпидемии местные власти особыми полномочиями в связи со сложившейся ситуацией. По словам Боррелли, госпитализированы свыше 110 человек. Более 20 находятся в реанимации. Остальные - в изоляции у себя дома под медицинским контролем. Наибольшее число случаев заражения в Ломбардии - около 170. Карантинные еры затронули не менее 50 тысяч человек.

Тем временем во французском Лионе в понедельник утром был задержан автобус, прибывший из Милана. У одного из пассажиров заподозрили симптомы заражения новым коронавирусом. Путешественник был доставлен в местную больницу. Результаты теста будут готовы позднее.