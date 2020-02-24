Выставка Кристиана Лабутена в Париже: 30 лет творчества

Неизменно красная подошва, высокие каблуки, ручная вышивка, экзотические виды кожи - в парижском выставочном центре Palais de la Porte Dorée открылась выставка, посвящённая знаменитому французскому дизайнеру-модельеру обуви Кристиану Лубутену.

Ce soir, vernissage au Palais de la Porte Dorée !

Les premiers visiteurs découvrent l’exposition #ChristianLouboutin : #LExhibition_niste 👠 pic.twitter.com/8fmkvDf6mC — Palais de la Porte Dorée (@PPDoree) February 23, 2020

Свою первую модель он создал в шестнадцатилетнем возрасте, когда работал в кабаре Folies Bergères. Подростка вдохновило то, как танцовщицы умели носить обувь на высоком каблуке. Это восхищение не угасло и сегодня:

"Как только вы надеваете каблуки, меняется ваша осанка, меняет весь ваш силуэт, линии тела, - говорит Лубутен. - Вот почему я люблю каблуки. Мне нравится и обувь на плоской подошве - я понимаю, что людям может хотеться большей свободы - но я не хотел бы, чтобы о моей обуви говорили: "Какая она удобная!". Для меня важно, чтобы о ней говорили: "Какая она красивая! Как она мне нравится!" И это не совсем то же, что и комфорт, хотя нужно работать над тем, чтобы обувь была и комфортной".

Кристиану Лубутену 57 лет. Будущий модельер бросил школу и сбежал из дома, когда ему было 12 - рисовать эскизы туфель нравилось Кристиану намного больше, чем учёба. В 1991 году он основал свою собственную компанию, а его имя стало синонимом обуви высочайшего класса.

"Это очень многогранная выставка, она соответствует образу человека, который за 30 лет создал нечто, позволяющее говорить о популярной культуре, - говорит куратор Оливье Габе. - _Само слово "Лубутен" превратилось из имени собственного в нарицательное. Когда мы говорим "лубутены", то, думаю, все сразу же понимают, о чём идёт речь".

_

Il y avait beaucoup de monde hier soir au Palais pour le vernissage de l'exposition Christian Louboutin : L'EXHIBITION[NISTE]. ❤️

Rendez-vous mercredi 26 février pour l'ouverture ! #ChristianLouboutin#Exhibition → https://t.co/5gMcLrIyMvpic.twitter.com/E6VTJDOxHD — Palais de la Porte Dorée (@PPDoree) February 24, 2020

На выставке представлены также плоды сотрудничества Кристиана Лубутена с художниками, музыкантами и другими деятелями искусств, такими как кинорежиссер и фотограф Дэвид Линч, новозеландский мультимедийный художник Лиза Рейхана, испанский хореограф Бланка Ли и пакистанский художник Имран Куреши.

Экспозиция в Palais de la Porte Dorée в Париже будет открыта до 26 июля.