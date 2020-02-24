ФРГ: не менее 15 человек пострадали в результате наезда автомобиля на карнавале в Фолькмарзене

Не менее 15 человек, в том числе дети, пострадали в результате наезда автомобиля на карнавале в немецком городе Фолькмарзен в земле Гессен. Водитель транспортного средства задержан. Полиция выясняет обстоятельства и причины произошедшего, но уже звучат предположения о том, что наезд был совершен намеренно. В городе Фолькмарзен проживают семь тысяч человек. Сегодня во многих городах Германии проходят карнавальные шествия по случаю "розового понедельника".

Власти заявили, что рассматривают вариант отмены всех карнавальных шествий и праздничных мероприятий.