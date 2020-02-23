СДПГ и "зелёные" побеждают на выборах в Гамбурге

Социал-демократы во главе с действующим бургомистром Петером Ченчером побеждают на воскресных выборах в парламент Гамбурга - города со статусом федеральной земли. По данным экзит-полов, за СДПГ отдали голоса 37,5 % избирателей.

На втором месте "Союз-90"/"зеленые", у партии 25,5 % голосов. Наблюдатели отмечают, что на этот раз у них достаточно мест, чтобы сформировать коалицию большинства.

ХДС не удалось взять реванш в Гамбурге: избиратели отдали консерваторам лишь 11,5 % голосов. Ультраправая "Альтернатива для Германии" не прошла требуемый 5-процентный порог. Удалось ли это либералам из Свободной демократической партии Германии, пока не ясно.

Четвертой силой в новом составе парламента Гамбурга станет Левая партия: она получает 9% голосов.