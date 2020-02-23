Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Германия

СДПГ и "зелёные" побеждают на выборах в Гамбурге

Комментарии
 Марфа Васильева
euronews_icons_loading
СДПГ и "зелёные" побеждают на выборах в Гамбурге
Авторское право
Christian Charisius/dpa via AP
Размер текста Aa Aa

Социал-демократы во главе с действующим бургомистром Петером Ченчером побеждают на воскресных выборах в парламент Гамбурга - города со статусом федеральной земли. По данным экзит-полов, за СДПГ отдали голоса 37,5 % избирателей.

На втором месте "Союз-90"/"зеленые", у партии 25,5 % голосов. Наблюдатели отмечают, что на этот раз у них достаточно мест, чтобы сформировать коалицию большинства.

ХДС не удалось взять реванш в Гамбурге: избиратели отдали консерваторам лишь 11,5 % голосов. Ультраправая "Альтернатива для Германии" не прошла требуемый 5-процентный порог. Удалось ли это либералам из Свободной демократической партии Германии, пока не ясно.

Четвертой силой в новом составе парламента Гамбурга станет Левая партия: она получает 9% голосов.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.