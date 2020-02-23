Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

США

Сандерс захватил лидерство на праймериз демократов

Комментарии
 Марфа Васильева
euronews_icons_loading
Сандерс захватил лидерство на праймериз демократов
Авторское право
Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved. - Eric Gay
Размер текста Aa Aa

Берни Сандерс захватил лидерство на праймериз демократической партии США. В субботу в ходе голосования в Неваде за 78-летнего cенатора от штата Вермонт отдали голоса, по предварительным данным, почти половина избирателей. Его шансы противостоять Дональду Трампу 3 ноября возросли, отмечают аналитики.

"Позвольте мне поблагодарить жителей Невады за поддержку. Здесь мы только что создали коалицию из представителей разных поколений и рас, которая победит не только в этом штате, но охватит всю страну!"- заявил в частности Сандерс.

На втором месте - бывший вице-президент Джозеф Байден, за него в Неваде высказалась без малого четверть избирателей. "Пресса слишком скоро объявляет, что с тем или иным покончено. Но мы живы, мы вернулись и мы победим!" - заявил Байден в своем выступлении.

Тройку лидеров замыкает Пит Буттиджич, за него проголосовали 15 % избирателей Невады. Наблюдатели отметили его выступление, в котором 38-летний экс-мэр Саут-Бенда позиционировал себя как умеренного политика, способного с большим успехом, нежели "слишком левый" Сандерс, объединить избирателей.

Победа Берни Сандерса в Неваде получила неожиданную поддержку действующего президента США. В Твиттере Дональд Трамп написал, что на фоне Сандерса "Байден и остальные выглядят слабыми". "Поздравляю, Берни, не позволяй им отнять у тебя победу!" - добавил Трамп.

Что же касается миллиардера Майкла Блумберга, он взял паузу до "супервторника". Ему Дональд Трамп посоветовал "начать все с начала" после "худших в истории дебатов".

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.