Сандерс захватил лидерство на праймериз демократов

Берни Сандерс захватил лидерство на праймериз демократической партии США. В субботу в ходе голосования в Неваде за 78-летнего cенатора от штата Вермонт отдали голоса, по предварительным данным, почти половина избирателей. Его шансы противостоять Дональду Трампу 3 ноября возросли, отмечают аналитики.

"Позвольте мне поблагодарить жителей Невады за поддержку. Здесь мы только что создали коалицию из представителей разных поколений и рас, которая победит не только в этом штате, но охватит всю страну!"- заявил в частности Сандерс.

На втором месте - бывший вице-президент Джозеф Байден, за него в Неваде высказалась без малого четверть избирателей. "Пресса слишком скоро объявляет, что с тем или иным покончено. Но мы живы, мы вернулись и мы победим!" - заявил Байден в своем выступлении.

Тройку лидеров замыкает Пит Буттиджич, за него проголосовали 15 % избирателей Невады. Наблюдатели отметили его выступление, в котором 38-летний экс-мэр Саут-Бенда позиционировал себя как умеренного политика, способного с большим успехом, нежели "слишком левый" Сандерс, объединить избирателей.

Победа Берни Сандерса в Неваде получила неожиданную поддержку действующего президента США. В Твиттере Дональд Трамп написал, что на фоне Сандерса "Байден и остальные выглядят слабыми". "Поздравляю, Берни, не позволяй им отнять у тебя победу!" - добавил Трамп.

Что же касается миллиардера Майкла Блумберга, он взял паузу до "супервторника". Ему Дональд Трамп посоветовал "начать все с начала" после "худших в истории дебатов".