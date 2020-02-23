Возвращение "Цыганского короля"

Британец Тайсон Фьюри стал новым чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC, (профессиональной организации Всемирный боксёрский совет): в воскресном поединке-реванше в Лас-Вегасе он одолел Деонтея Уайлдера.

Бессменный чемпион мира последних лет, Уайлдер, защищал свой титул в 11-ый раз. Он провёл 44 боя без поражений, но на этот раз уступил. После боя он не смог принять участие в пресс-конференции - во время поединка боксёр получил сотрясение мозга, и у него началось кровотечение из уха.

"Деонтею понадобится время, чтобы оправиться от этого боя, - сказал Фьюри. - Но я почти уверен, что он захочет взять реванш. Потому что он боец-динамит (взрывной панчер), он может рвануть в любой момент, и эта угроза постоянно держит вас в напряжении. Так что я почти уверен, что мы встретимся снова, если он захочет, и результат будет таким же. А если он не захочет, то тогда посмотрим, кто будет следующим. Кто бы это ни был, он получит точно такой же ответ".

На протяжении всего боя "Цыганский король" доминировал, за семь неполных раундов он дважды отправлял Уайлдера в нокдаун, заставив его команду в итоге выбросить полотенце на ринг.

В 2015 году Фьюри впервые стал чемпионом, победив Владимира Кличко. Но в дальнейшем он почти прекратил карьеру из-за наркотиков, ментальных проблем и депрессии. Три года назад "Цыганский король" пообещал вернуться и слово сдержал.