Австралийская вакцина почти готова

Коронавирус стремительно распространяется по Южной Корее: в субботу врачи сообщили о 87 новых случаях, общее число достигло 433-х. Большинство заболевших — по-прежнему в городе Тэгу, прихожане той же церкви или их знакомые и родственники. Однако отмечены случаи и в других районах, в том числе в столице.

Ким Кан Лип, зам.министра здравоохранения Южной Кореи:

"Центр предотвращения чрезвычайных ситуаций и Центр профилактики и контроля заболеваний заключили, что вспышка COVID-19 вступила в новую фазу. В таких районах, как Дэгу и Чондо отмечено множество случаев; есть подтверждения тому, что эти случаи включают пациентов, не имевших явного контакта с предыдущими случаями".

Из Японии продолжается эвакуация пассажиров лайнера Diamond Princess, который две недели простоял на карантине у Йокогамы. В субботу на родину самолётом отправились граждане Великобритании и некоторых других европейских стран.

COVID-19 подтверждён ещё у двоих пассажиров, вернувшихся в Австралию. Австралийские учёные на этом фоне заявляют, что их вакцина от коронавируса нового типа почти готова.

Пол Янг, университет Квинсленда:

"По результатам доклинических исследований эта вакцина вызывает тот иммунный ответ, который мы ожидали. Но прежде чем начать промышленное производство вакцины и её широкое применение, необходимо убедиться, что созданный нами протеин не имеет неизвестных побочных эффектов".

Китайские врачи сообщают сравнительно позитивные новости: число заразившихся заметно падает, меньше 400 человек за сутки. Большинство их них — в провинции Хубэй, откуда коронавирус нового типа и начал распространение по планете.

Общее число заболевших в Китае превышает 76 тысяч человек, более 2300 скончались.