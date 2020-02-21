Италия: "домашний" коронавирус

В Ломбардии на севере Италии зафиксированы 14 случаев заражения коронавирусом. В реанимацию попал 38-летний житель города Кодоньо в 60 км от Милана. В начале февраля он ужинал с побывавшим в Китае другом, тест которого показал отрицательный результат. Заразились беременная жена и знакомый заболевшего.

Остальные инфицированные - также пациенты и врачи больницы Кодоньо.

Речь идет о первых случаях заражения коронавирусом внутри страны. До сих пор все заболевшие - двое туристов из Китая и один вернувшийся из Ухани итальянец - привозили "недуг" из-за границы.

"Согласно распоряжению Министерства здравоохранения, все, кто вступал в контакт с инфицированными, будут в обязательном порядке помещены на карантин", - заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

По заявлению региональных властей, меры коснутся как минимум 250 человек. Жителям Кодоньо и двух соседних городков рекомендовано не покидать свои дома без крайней необходимости.

Число заразившихся коронавирусом в мире уже превысило 76 тысяч человек. Скончались более 2 тысяч, выздоровели 18 тысяч.