Прощай, Фессенхайм!

Начались работы по остановке первого реактора старейшей из существующих во Франции АЭС в Фессенхайме, планируется, что он прекратит работу в субботу, 22-го февраля.
В середине недели был опубликован соответствующий документ, в нем закрытие станции назвали началом новой политики нынешней власти в сфере энергетики.
О том, что АЭС в Фессенхайме будет закрыта, заявлял еще предыдущий президент, Франсуа Олланд, ссылаясь на необходимость учета новых экологических обстоятельств.
У остановки реакторов Фессенхайма есть ценник: казна выплатит EDF, которая управляет всеми АЭС, за закрытие станции в Фессенхайме, по меньшей мере 400 млн евро.
Мэр Фессенхайма уже заявил, что этот шаг властей приведет к потере не менее 2 000 рабочих мест, не считая косвенных экономических убытков.
В правительстве ему на это ответили, что Фессенхайм получит субвенций на 30 млн евро, чтобы переучить персонал и перепрофилировать смежные с АЭС предприятия.
Станция была введена в эксплуатацию 43 года назад.
Полностью АЭС в Фессенхайме будет остановлена 30 июня.