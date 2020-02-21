Саммит ЕС: нового «не много»

В Брюсселе второй день продолжается встреча в верхах Евросоюза, посвящённая формированию общего бюджета на 7 лет. Остаётся много разногласий о его расходный статьях приоритетах. Главы государств и правительств прервали переговоры к утру пятницы.

Журналисты спросили голландского премьер-министра, принёс ли саммит что-нибудь новое.

“Не много, - сказал Марк Рютте. - Шаг за шагом".

Нидерланды и другие страны ЕС, которые больше вносят в казну, чем из него получают, призывают уменьшить общие расходы. А более бедные страны не хотят сокращений. Между теми и другими пока нет консенсуса.

Вдобавок председатель Европарламента назвал недостаточным предложенное увиличение взносов в бюджет.

"Позиция парламента предельно ясна, - сказал Давид Сассоли. - Представленное предложение для него неприемлемо, и он за него не проголосует".