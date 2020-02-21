Defense Estonia: МСП занимают оборону

Компании, объединяющие свои усилия, могут стать источниками инноваций, и это, безусловно, выгодно для высокотехнологичных отраслей. На этой неделе мы отправились в Эстонию, чтобы познакомиться с несколькими небольшими компаниями, работающими в сфере обороны и безопасности. Хотя это необычный бизнес, но привлекательный, особенно с точки зрения новаторских исследований и технологий.

Эстонская компания DefSecIntel - специализируется на средствах мониторинга и контроля. Она производит ряд автономных систем безопасности границ, таких как этот беспилотник, который имеет встроенную возможность обнаружения искусственного интеллекта. Эта компания - член кластера Defense Estonia.

Пол Хакетт, Euronews: "Яанус, как кластер стимулировал ваш бизнес?"

Яанус Тамм, президент и главный исполнительный директор DefSecIntel: "Он предоставил нам идеальную платформу для сотрудничества с оборонными компаниями Европы и позволил получить знания о цепочках поставок в отрасли, что крайне важно для таких малых и средних предприятий, как наше".

Через кластер DefSecIntel получил возможность объединить усилия с Threod Systems, еще одной эстонской компанией, которая производит дроны с дистанционным воздушным наблюдением. Став союзниками, обе компании теперь могут предлагать своим клиентам более широкий спектр решений по распознаванию.

Яанус Тамм: "Сотрудничество кластера сократило вдвое время выхода на рынок благодаря интеграции продуктов, что привело к совместным продажам. Это также позволило нам сэкономить примерно треть нашего бюджета на командировки".

Более 2500 высокоинновационных МСП входят в оборонный сектор Европы. В случае беспилотников технология может быть адаптирована для гражданского использования, например, для борьбы с лесными пожарами. Эти инновации также будут иметь решающее значение, если Европа станет более стратегически независимой в отношении своей обороны.

Европейская комиссия хочет, чтобы такие компании в полной мере использовали предлагаемую поддержку ЕС - будь то кластеризация или финансирование таких программ, как Европейский оборонный фонд или Horizon 2020.

Euronews: "Хелен, как вы помогаете компаниям внутри кластера?"

Хелен Нааритс, менеджер кластера Defense Estonia: "Мы помогаем им разными способами. Например, мы организуем обучение и курсы для компаний, чтобы помочь им улучшить их навыки. Мы также организуем встречи и сетевые мероприятия, чтобы компании могли делиться своим опытом и знаниями".

Euronews: "А если я предприниматель или небольшая компания в из другой страны Европы, могу ли я связаться с вами?"

Хелен Нааритс: "Конечно, вы можете просто связаться с нами, так как у нас много контактов в Эстонии и в Европе".

Defense Estonia: оборонный бизнес-кластер

Кластер Defense Estonia направлен на расширение сотрудничества между эстонскими компаниями, работающими в сфере обороны и безопасности страны. Мы встретились с ее менеджером Хелен Нааритс, чтобы узнать больше о том, какие услуги предоставляет эта платформа.

Euronews: "Каковы основные преимущества для компаний в вашем кластере?"

Хелен Нааритс: "Есть два главных преимущества. Одно из них - это совместные продажи при финансовой поддержке ЕС, а другое касается рабочих групп, где компании могут собираться вместе, чтобы подумать о лучшей интеграции продуктов. Последняя наша рабочая группа занимается искусственным интеллектом".

Хелен Нааритс

Euronews: "Как вы помогаете компаниям кластера расширяться и добиваться успеха?"

Хелен Нааритс: "Мы помогаем нашим компаниям расти, создавая им возможность посещать сетевые мероприятия, встречи B2B ("бизнес для бизнеса"). Мы также предлагаем им семинары и тренинги. Кроме того помогаем им экспортировать их продукцию и участвовать в международны выставках".

Euronews: "Какую поддержку ЕС вы получили и как она влияет на ваши компании?"

Хелен Нааритс: "Мы получили финансирование от Фонда регионального развития ЕС, который помог нашим компаниям экспортировать на международные рынки, посещать выставки и организовывать тренинги. Мы также являемся частью международной программы ЕС Cluster Go, которая также помогает развиваться нашим МСП".

Полезная информация:

Малые и средние предприятия, связанные с обороной, являются ключевыми игроками с точки зрения инноваций и роста. В Европе более 2500 МСП играют важную роль в сложных цепочках поставок.

Европейская комиссия хочет, чтобы МСП, работающие в этом секторе, в полной мере использовали имеющуюся поддержку ЕС, в том числе Европейский оборонный фонд, Европейские структурные и инвестиционные фонды, Horizon 2020 или Clustering.

Эстонский кластер инноваций в сфере обороны и безопасности показывает важность налаживания стратегического партнерства с другими европейскими кластерами. Он направлен на расширение сотрудничества между эстонскими компаниями, научно-исследовательскими институтами и клиентами. Он также стимулирует участие в международных проектах и программах для увеличения экспортных возможностей и продаж эстонских компаний на рынке обороны и безопасности.

Полезные ссылки:

Связанные с обороной МСП

Эстонский инновационный кластер в сфере обороны и безопасности

Обзор возможностей финансирования ЕС для МСП

Европейская платформа сотрудничества кластеров

DefSecIntel