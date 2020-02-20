Португалия легализовала эвтаназию

Парламент Португалии подавляющим большинством голосов легализовал эвтаназию, отменив уголовное наказание за помощь уйти из жизни по собственному желанию.

Разрешить эвтаназию с помощью медперсонала для терминальных больных просили несколько общественных групп. В парламент поступили петиции, одну из которых подписали сотни врачей. Петиции получили поддержку социалистических партий и блока "зелёных".

В мае 2018-го подобная инициатива была португальским парламентом отклонена с перевесом в 5 голосов. На этот раз её одобрили, несмотря на бурные протесты, в которых принимают участие католических организации, ряд местных СМИ и Португальская Ассоциация Докторов.

Противники эвтаназии называют её "рецептом расправы" с пожилыми людьми и утверждают, что такой уход из жизни противоречит ключевым принципам медработников. А сторонники настаивают на том, что страдающие от неизлечимых заболеваний пациенты без перспективы улучшения состояния должны иметь легальную возможность добровольно уйти из жизни.