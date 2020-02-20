Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Португалия

Португалия легализовала эвтаназию

Комментарии
 Кнарик Хачатрян
euronews_icons_loading
Португалия легализовала эвтаназию
Авторское право
AP
Размер текста Aa Aa

Парламент Португалии подавляющим большинством голосов легализовал эвтаназию, отменив уголовное наказание за помощь уйти из жизни по собственному желанию.

Разрешить эвтаназию с помощью медперсонала для терминальных больных просили несколько общественных групп. В парламент поступили петиции, одну из которых подписали сотни врачей. Петиции получили поддержку социалистических партий и блока "зелёных".

В мае 2018-го подобная инициатива была португальским парламентом отклонена с перевесом в 5 голосов. На этот раз её одобрили, несмотря на бурные протесты, в которых принимают участие католических организации, ряд местных СМИ и Португальская Ассоциация Докторов.

Противники эвтаназии называют её "рецептом расправы" с пожилыми людьми и утверждают, что такой уход из жизни противоречит ключевым принципам медработников. А сторонники настаивают на том, что страдающие от неизлечимых заболеваний пациенты без перспективы улучшения состояния должны иметь легальную возможность добровольно уйти из жизни.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.