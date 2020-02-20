Культурный диалог в Сочи

Зимний международный фестиваль искусств в Сочи под управлением Юрия Башмета открылся в этом году насыщенной программой, включившей несколько мировых премьер.

Один из главных моментов открытия фестиваля - моноспектакль "Не покидай свою планету" по мотивам Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц" с участием актера Константина Хабенского и камерного ансамбля "Солисты Москвы" Юрия Башмета. Композицию из фрагментов симфоний Малера, Моцарта и Брамса создал композитор Кузьма Бодров.

Константин Хабенский, актер: "Это исповедь человека, конечно, это может даже некоторые библейские места. Это разговор человека с самим собой, человека, который находится в пустыне на грани жизни и смерти".

На гала-концерте открытия состоялась мировая премьера композиции для оркестра и традиционного оперного голоса с участием китайского певца Шао Тиана Шуаи.

Немецкая скрипачка южнокорейского происхождения Клара Джуми Кан знакома с Юрием Башметом много лет.

Клара Джуми Кан: "Я выросла на его музыке. Он очень хороший и человечный. Очень приятно заниматься музыкой с тем, от кого исходит такое тепло".

Всегда ли маэстро Юрий Башмет, известный прекрасным чувством юмора, связывал свою карьеру с классической музыкой?

Юрий Башмет: "Нет, когда я был молодым, это были The Beatles. Я играл и пытался петь, играл на гитаре и у меня была своя группа. Я завидую людям, которые действительно очень хорошо исполняют джаз, я жалею, что мне было лень играть, потому что я неплохо играл на пианино. Вообще я могу много шутить".

Фестиваль в Сочи включает в себя также различные мастер-классы. Швейцарский тромбонист и дирижер Давид Бруше преподает в Цюрихском университете искусств. Он поделился с молодыми музыкантами своими секретами.

Давид Бруше, тромбонист и дирижер: "Мы всегда говорим, что вы должны петь в своей голове, тогда это идет от ваших губ к вашему инструменту. Вот почему я всегда пою, и даже когда я играю на тромбоне, я пою".

Своим этническим выступлением зрителей фестиваля в Сочи покорила и первая в Африке женщина-виртуоз коры, певица и композитор Сона Йобартех из Гамбии. Кора – традиционная африканская 21-струнная арфа, распространенная в западной части Черного континента. Обычно на ней играют мужчины и только сидя. Появление Соны, играющей стоя в сопровождении мужского квартета, стало сенсацией.

Этот фестиваль ломает границы искусства, смешивая разные музыкальные жанры и формы, а его художественный руководитель Юрий Башмет с успехом налаживает культурный диалог.

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