Испания: пожар на свалке в преддверии выборов

Председатель правительства испанской Страны Басков Иньиго Уркулью принес извинения жителям автономного сообщества из-за пожара на свалке в Сальдибаре, и возложил вину за случившееся на управляющую компанию. Население расположенных поблизости городков и деревень все еще обеспокоено возможными негативными последствиями возгорания. Люди говорят, что у них до сих пор першит в горле, и, что они чувствуют неприятный запах.

Свалка обвалилась шестого февраля. Два дня спустя начался пожар. Двое рабочих пропали без вести и до сих пор не найдены. По долине, выходящей на автомагистраль, расползлись более полумиллиона кубометров промышленных отходов, в числе которых асбест. Результаты проб воздуха на месте инцидента были обнародованы лишь пять дней спустя. В настоящее время проводится еще один тест на присутствие в воздухе вредных веществ. Пока он не готов.

Тем кто живет недалеко от свалки, власти рекомендовали не проветривать дома, не пить из под крана воду , не использовать ее для орошения, не принимать душ и не заниматься спортом на открытом воздухе. СМИ отмечают, что инцидент на свалке может оказать влияние на итоги местных выборов, которые должны состояться в апреле.