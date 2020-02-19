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США

Судьба киномагната - в руках присяжных

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 Елена Караева
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Судьба киномагната - в руках присяжных
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Судьбу знаменитого киномагната Харви Вайнштейна должны решить присяжные - семеро мужчин и пять женщин.

AP Photo, all rights reserved
Харви Вайнштейн в последнее время передвигается с помощью "ходунков", его сопровождает адвокат Донна РотунноAP Photo, all rights reservedMary Altaffer

Именно эти 12 человек, исходя из материалов, представленных прокурором Джоан Илуцци-Орбон, адвокатом истиц Глорией Олред и адвокатом ответчика Донной Ротунно, вынесут вердикт.

AP Photo. all rights reserved
Знаменитая защитница женщин в делах, где речь идет о насилии, адвокат Глория Олред надеется, что одержит победу в этом поединкеAP Photo. all rights reservedMary Altaffer

В среду в суде Манхэттена начнется второй день совещания присяжных. Председательствует в процессе по обвинению продюсера в изнасилованиях судья Джеймс Берк.

Перед тем, как присяжные удалились на совещание, адвокат истиц Глория Олред заявила прессе следующее: _"Я надеюсь, что присяжные выслушали все показания, все свидетельства экспертов, в том числе и врача-психиатра Барбары Зив. Доктор Зив постаралась развеять мифы, которые до сих пор связаны с актом насилия над женщиной".
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В свою очередь адвокат Донна Ротунно, участвуя в прениях сторон, заявила, что те женщины, что принимали приглашение продюсера подняться в его гостиничный номер, чтобы "обсудить профессиональные материи", вели себя, как подчеркнула сама Ротунно, "безответственно".

В случае, если Вайнштейна признают виновным, ему грозит пожизненное заключение.

Elizabeth Williams via AP
Присяжные должны вынести свое решение в среду, или, самое позднее, в четверг вечеромElizabeth Williams via APElizabeth Williams

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