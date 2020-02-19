После побега пациентов из карантина уволен главврач Боткинской больницы в Петербурге

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга уволил главврача Городской клинической больницы им. Боткина Алексея Яковлева. Временно исполнять обязанности руководителя учреждения будет заместитель главного врача по медицинской части Иван Федуняк.

Яковлев - заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор. Главврач Боткинской больницы с 1994 года. По информации ТАСС, в дальнейшем он намерен сосредоточиться на обучении студентов. "Я заведую кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии в [Санкт-Петербургском государственном] университете и буду лучше учить своих студентов, чтобы они не совершали различных ошибок", - сказал он.

Увольнение произошло на фоне побега из медучреждения четырех пациентов, помещенных на карантин с подозрением на коронавирус.

17 февраля суд принудительно вернул в больницу петербурженку Аллу Ильину, которой удалось замкнуть электромагнитный замок изолированного бокса и сбежать из карантина. В среду Невский районный суд постановил поместить в стационар вторую сбежавшую пациентку Анну Рыбакову. Еще два "последователя" Ильиной вернулись под наблюдение врачей добровольно.

Больница имени Боткина была основана в 1882 году, это старейшая инфекционная больница Петербурга. Ежегодно в ней оказывают помощь более чем 40 тыс. пациентов.