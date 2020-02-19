Окружённое горами пресноводное Охридское озеро, разделённое между Северной Македонией и Албанией - самое глубокое и самое древнее на Балканах и одно из старейших на земле наряду с Байкалом и Танганьикой. Оно образовалось 5 миллионов лет тому назад и славится разнообразием эндемичных видов флоры и фауны. Самые известные среди них – охридская форель, два типа угрей и рыба уклейка. А изделия со знаменитым охридским жемчугом покупали королевские дома Дании, Нидерландов и Швеции.

Расположенный на берегу озера, северомакедонский город Охрид с его монастырями и храмами - один из старейших населенных пунктов в Европе. Здесь на территории церкви Святого Климента и Пантелеймона жил и работал ученик Кирилла и Мефодия Климент Охридский, который учил балканские народы мастерству письма и речи. В церкви находится и одна из старейших на Балканах библиотек.

Есть в окрестностях Охрида и греческий амфитеатр, построенный задолго до нашей эры. Его обнаружили в середине прошлого века. Среди населения есть этнические албанцы и турки, поэтому встречаются и мечети. В своё время Охрид был как частью Болгарии, так и Османской империи, и культуры здесь смешивались веками.

В 1980 году озеро и город Охрид включены в список ЮНЕСКО. Но это богатое природное и культурное наследие сейчас находится под угрозой из-за стремительного развития туристического бизнеса и недостатка правопорядка в Северной Македонии - бывшая социалистическая республика переживает длительный переходный период.

Трайче Талевски из неправительственной организации "SOS Охрид!" с горечью констатирует:

"Планируются и строятся новые современные здания, которые не имеют ничего общего со старой традиционной охридской архитектурой. Вот уже и Старый Базар теряет свой первоначальный вид, который нужно было сохранить".

На последней конференции ЮНЕСКО Охриду уже сделали предупреждение, отметив, что город и озеро могут потерять свой статус, если не сохранят бесценное наследство в надлежащем виде.

Эдмонд Адеми, министр по делам Охрида в северомакедонском правительстве, назначенный в 2017 году, говорит:

"Нам сказали, что вот уже в течении многих лет мы не выполняем их рекомендации. Сказали, что мы их полностью игнорируем, и это, к сожалению, правда. Их письма и рекомендации игнорировались нашими учреждениями и местными властями с 2009 года".

Правительство Северной Македонии пытается вернуть контроль над ситуацией и обернуть процесс вспять. Но призвать виновных к ответственности не всегда получается.

"К сожалению, многие процессы застряли в судебных лабиринтах по неизвестным нам причинам, - пояснил Эдмонд Адеми. - Чистая ситуация не вызвала бы такой задержки, поэтому мы вынуждены полагать, что за этим стоит какая-то нечистая игра".

Неправительственные организации надеются, что новое правительство сможет преуспеть в своих намерениях сохранить статус ЮНЕСКО и предупреждают о последствиях в случае неудачи.

Трайче Талевски (НПО "SOS Охрид!")

"Если озеро и город Охрид будут исключены из списка ЮНЕСКО, то это станет настоящей катастрофой. Представьте, что произойдет, если Охрид останется без огромной защиты, предоставляемой ЮНЕСКО и разрешенной нашими законами!"

"Всего несколько месяцев остаётся до июльской конференции ЮНЕСКО, на которой будет решено, останется ли Охрид под защитой этой организации. Крайний срок, в течение которого местные власти должны будут устранить многочисленные последствия пренебрежительного отношения и жадности 30-летнего переходного периода, который нанес серьезный ущерб природному и культурному наследию этой жемчужины южных Балкан", - передаёт из Охрида корреспондент Euronews Борян Йовановски.

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