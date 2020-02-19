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Ocean

Как избежать промышленных конфликтов на море?

Как избежать промышленных конфликтов на море?
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euronews
  Денис Локтев
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Наши моря сталкиваются с растущей конкуренцией за пространство и ресурсы — между исконными секторами, такими как рыболовство, и новыми, такими как морские ветряные электростанции.

Это соревнование может привести к конфликтам. Нескоординированное использование морского пространства также угрожает здоровью океана, усугубляя разрушительные последствия изменения климата.

Защита морской среды, сокращение конфликтов и поощрение инвестиций - цели морского территориального планирования — процесса, который ставит экономическую деятельность и экосистемы на карту. Органы власти и заинтересованные стороны работают сообща, разрабатывая планы на местном, национальном и транснациональном уровнях.

Важно, чтобы различные экономические секторы, институты и правительства сотрудничали во благо успеха. Европейская комиссия и Межправительственная океанографическая комиссия ЮНЕСКО разрабатывают международные директивы для содействия морскому территориальному планированию во всем мире.

Основная задача — к 2030 году утроить морскую зону, пользующуюся услугами территориального планирования, охватывающую 30% морских районов, находящихся под национальной юрисдикцией.

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